Погода на завтра: жара в Украине спадет

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 18 июля, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +24…+26 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

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На западе переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +21…+28 градусов.

На севере переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+15 градусов, днем +21…+27 градусов.

В центре переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

На востоке переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +10…+15 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+30 градусов.

Лето в Украине проходит довольно-таки с непредсказуемой погодой. Как резкая жара, так и похолодания настигают украинцев еще с весеннего периода.