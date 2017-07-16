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    Общество

    Синоптики прогнозируют возвращение сильной жары в Украину

    (обновлено: )16101
    В воскресенье в Украине пока умеренная температура, местами возможны осадки: в Киеве, западных и северных областях ожидаются кратковременные дожди.
    Солнце
    RIA News Сергей Анашкевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Украине в воскресенье дожди пройдут в западных областях, осадки возможны в Киеве и на севере страны. В остальных регионах – без осадков и солнечно, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

    Лето в Киеве
    УНИАН
    В Киев пришла жара

    "Температура воздуха еще умеренная. Ночью +10…+15, днем +20…+24, на Юге и Востоке +24…+28 градусов. Киевляне, жара будет на следующих выходных. А сегодня-завтра еще просто дышим, гуляем активно и отдыхаем подвижно. В воскресенье +23…+24 градусов и без существенных осадков, максимум пару капель или набежит больше облаков", — отметила Диденко.

    Также сообщается, что следующая неделя в Украине начнется с 20-24 градусов. Ближе к концу недели будет 25-27 градусов, а на следующих выходных – 28-30 градусов тепла. Всю неделю существенных осадков не будет. 

    Напомним, на минувшей неделе Киев поливало сильными дождями, было прохладно, как осенью.

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