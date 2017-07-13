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    Погода в Украине: в Киеве ожидается грозовой дождь

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    Прогноз погоды по Украине на 13 июля: кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м / с, в центральных областях местами сильный дождь, град, только в Приазовье и Крыму без осадков.
    Люди под дождем в Киеве. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. На сегодня в столице Украины синоптики прогнозируют кратковременный грозовой дождь, сообщает Украинский гидрометцентр.

    "Завтра (в четверг —Ред.)в столице ждем кратковременный грозовой дождь, во время грозы шквалы 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что температура, которая ночью была 15-17° тепла, днем ​​установится на уровне 25-27° тепла.

    По Украине синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами шквалы, в центральных областях местами сильный дождь и град.

    "Прогноз погоды по Украине на 13 июля: кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м / с, в центральных областях местами сильный дождь, град, только в Приазовье и Крыму без осадков", — говорится в сообщении.

    Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

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