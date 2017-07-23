По Украине в воскресенье пройдут дожди

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В воскресенье в Украине переменная облачность, ночью в центральных и южных, днем в западных и восточных областях местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории без осадков.

Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; на юге и востоке страны ночью 17-22°, днем 30-35°.

В Киеве без осадков. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

Днем 23 июля во Львове пройдут кратковременные грозовые дожди, местами с градом и шквалами 15-20 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

В Харькове 23 июля ночью без осадков, днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди, местами со шквалами 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

В Днепре днем будет сухо и жарко. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

В Одессе ночью местами корткочасний дождь, гроза, днем без осадков. Температура ночью 19-21°, днем 29-31°.

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Ранее сообщалось, что набережная Ланжерон в Одессе "поплыла" после сильного дождя.