Каждый третий украинец хочет навсегда покинуть страну - опрос

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Треть украинцев готовы уехать из Украины на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного независимой исследовательской группой Research & Branding Group.

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"Треть жителей Украины (33%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на ПМЖ, тогда как не готовы к такому шагу более половины жителей страны (56%). За последние полгода эмиграционные настроения украинцев не изменились", — говорится в сообщении по результатам соцопроса, проведенного в июне 2017 года.

Ранее сообщалось, что большинство жителей Украины в течение года не планируют посещать Европу из-за низкого материального положения, свидетельствуют результаты социологического опроса Института Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и Белоруссии международного института социологии (КМИС).