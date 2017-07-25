наверх
25.07.201720:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Каждый третий украинец хочет навсегда покинуть страну - опрос

    (обновлено: )339141
    Треть жителей Украины (33%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на ПМЖ, тогда как не готовы к такому шагу более половины жителей страны (56%).
    Флаг Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Треть украинцев готовы уехать из Украины на постоянное место жительства (ПМЖ). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного независимой исследовательской группой Research & Branding Group.

    Читайте также: Милости просим на работу. Безвиз, который на руку европейцам

    "Треть жителей Украины (33%) при возможности готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну на ПМЖ, тогда как не готовы к такому шагу более половины жителей страны (56%). За последние полгода эмиграционные настроения украинцев не изменились", — говорится в сообщении по результатам соцопроса, проведенного в июне 2017 года.

    Ранее сообщалось, что большинство жителей Украины в течение года не планируют посещать Европу из-за низкого материального положения, свидетельствуют результаты социологического опроса Института Горшенина в сотрудничестве с представительством Фонда Фридриха Эберта на Украине и Белоруссии международного института социологии (КМИС).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нападение на девушку в Днепре
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Жилой дом, разрушенный в результате обстрела города в Луганской области. Архивное фото
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Владимир Корнилов
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?