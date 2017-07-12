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    Россия

    Более трети россиян называют отношения РФ и Украины напряженными - опрос

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    Дружескими отношения России и Украины считают 5% респондентов, добрососедскими – 3%, а "довольно теплыми" их назвали всего 1% опрошенных, показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения.
    Флаги Украины и России
    Associated Press Pavel Golovkin

    КИЕВ, 12 июля – РИА Новости Украина. Большинство россиян негативно оценивают российско-украинские отношения: свыше трети говорят о напряженности, четверть отмечают враждебность, положительные оценки двусторонним отношениям дают в целом лишь 9% сограждан, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    В Украину по биометрическим паспортам. РФ ответит адекватно - Бортник

    "Оценки российско-украинских отношений в нашем обществе не улучшаются: напряженность ощущают 36% россиян, враждебность – 25%", — говорится в материалах опроса, которые есть в распоряжении РИА Новости.

    Как "прохладные" отношения двух стран охарактеризовали 13% респондентов, каждый десятый назвал их нейтральными.

    Суммарная доля положительных ответов, как отметили социологи, не превышает десятой доли. В частности, дружескими отношения России и Украины считают 5% участников опроса, добрососедскими – 3%, а "довольно теплыми" их назвали всего 1% опрошенных.

    Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5-7 июля 2017 года среди 1,8 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

    Ранее СМИ сообщили, что депутаты Госдумы РФ разрабатывают процедуру публичного отказа от гражданства Украины, для тех, кто не смог получить соответствующую справку.

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