В Госдуме РФ хотят узаконить публичный отказ от гражданства Украины - СМИ

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Депутаты Госдумы РФ разрабатывают процедуру публичного отказа от гражданства Украины, для тех, кто не смог получить соответствующую справку, сообщает газета "Коммерсант".

"Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать", — пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, для таких граждан будет установлена процедура "публичного отречения от гражданства Украины".

Изменения могут внести в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм.

Как отмечает издание, поправка нарушает изначальную концепцию документа, который должен регулировать случаи отмены решения о предоставлении российского гражданства.

Ранее президент Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в российское гражданство. Соответствующий законопроект должен быть принят до конца июля.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Одесского горсовета Саша Боровик подал иск в Высший административный суд Киева апелляцию на решение президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства.

В начале мая президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика из-за наличия у тех гражданства других государств.