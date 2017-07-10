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    Россия

    В Госдуме РФ хотят узаконить публичный отказ от гражданства Украины - СМИ

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    По данным СМИ, новая поправка нарушает изначальную концепцию документа, который должен регулировать случаи отмены решения о предоставлении российского гражданства.
    Паспорт гражданина Украины
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Депутаты Госдумы РФ разрабатывают процедуру публичного отказа от гражданства Украины, для тех, кто не смог получить соответствующую справку, сообщает газета "Коммерсант".

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    "Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать", — пояснил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников. По его словам, для таких граждан будет установлена процедура "публичного отречения от гражданства Украины".

    Изменения могут внести в законопроект о лишении российского гражданства осужденных за терроризм.

    Как отмечает издание, поправка нарушает изначальную концепцию документа, который должен регулировать случаи отмены решения о предоставлении российского гражданства.

    Ранее президент Владимир Путин предложил рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в российское гражданство. Соответствующий законопроект должен быть принят до конца июля.

    Ранее сообщалось, что экс-депутат Одесского горсовета Саша Боровик подал иск в Высший административный суд Киева апелляцию на решение президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства.

    В начале мая президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика из-за наличия у тех гражданства других государств.

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