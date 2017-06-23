Фронтмен Rammstein сообщил о желании получить российское гражданство

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Лидер культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман заявил, что "с удовольствием" попросил бы гражданство России. Об этом он сказал в интервью "Комсомольской правде".

"Я бы с удовольствием запросил российское гражданство. Но не для того, чтобы укрыться от уплаты налогов, как Депардье, – налоги очень важны для бюджета страны и для развития государства! Я бы сделал это из чисто практических соображений", — заявил Линдеманн.

Он обосновал свое желание бюрократическими проволочками с визой, которые приходится терпеть перед поездкой на концерт в РФ: "Чтобы каждый мог пригласить меня в Россию, и мне не приходилось мучиться из-за всевозможных бюрократических проволочек".

Ранее сообщалось, что Rammstein подала иск к Германии на 66 тысяч евро, потребовав компенсации ущерба от временного запрета альбома Liebe ist für alle da.