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    Культура

    Фронтмен Rammstein сообщил о желании получить российское гражданство

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    Фронтмен Rammstein Тилль Линдеман обосновал свое желание бюрократическими проволочками с визой, которые приходится терпеть перед поездкой на концерт в РФ.
    Музыкант, певец, фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн (в центре)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Лидер культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман заявил, что "с удовольствием" попросил бы гражданство России. Об этом он сказал в интервью "Комсомольской правде".

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    "Я бы с удовольствием запросил российское гражданство. Но не для того, чтобы укрыться от уплаты налогов, как Депардье, – налоги очень важны для бюджета страны и для развития государства! Я бы сделал это из чисто практических соображений", — заявил Линдеманн.

    Он обосновал свое желание бюрократическими проволочками с визой, которые приходится терпеть перед поездкой на концерт в РФ: "Чтобы каждый мог пригласить меня в Россию, и мне не приходилось мучиться из-за всевозможных бюрократических проволочек".

    Ранее сообщалось, что Rammstein подала иск к Германии на 66 тысяч евро, потребовав компенсации ущерба от временного запрета альбома Liebe ist für alle da.

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