На Порошенко подали в суд из-за лишения украинского гражданства

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Экс-депутат Одесского горсовета Саша Боровик подал иск в Высший административный суд Киева апелляцию на решение президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства.
В начале мая президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика из-за наличия у тех гражданства других государств.
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"Считаем Указ Президента Украины Порошенко в части прекращения гражданства Александру Боровику незаконным, принятым с превышением полномочий, предоставленных Президенту Конституцией, и нарушающим конституционные права и свободы гражданина Украины", — процитировал Боровик часть иска на своей странице в Facebook.
Он считает действия Порошенко незаконными. "Президент Украины Петр Порошенко принудительно лишил Александра Боровика гражданства, поскольку прекращение гражданства является следствием определенных добровольных действий человека. По мнению истца, оспариваемый в части прекращения ему гражданства Указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер", — привел соответствующую цитату из иска экс-депутат.
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Боровик также назвал решение Порошенко о лишении его гражданства Украины признаком тоталитарного режима, поскольку "власть применяет лишения гражданства как вид наказания за выражение взглядов, идей и политических убеждений".
Он напомнил, что лишение гражданства является недопустимым правовым явлением, противоречащим статье 25 Конституции Украины.