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    На Порошенко подали в суд из-за лишения украинского гражданства

    (обновлено: )10210
    Бывший одесский депутат Саша Боровик назвал решение о лишении его гражданства Украины признаком тоталитарного режима, поскольку "власть применяет лишения гражданства как вид наказания за выражение взглядов".
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Экс-депутат Одесского горсовета Саша Боровик подал иск в Высший административный суд Киева апелляцию на решение президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства.

    Петр Порошенко
    Украинское фото
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    В начале мая президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства нардепа Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика из-за наличия у тех гражданства других государств.

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    "Считаем Указ Президента Украины Порошенко в части прекращения гражданства Александру Боровику незаконным, принятым с превышением полномочий, предоставленных Президенту Конституцией, и нарушающим конституционные права и свободы гражданина Украины", — процитировал Боровик часть иска на своей странице в Facebook.

    Facebook Саши Боровика
    Комментарий Саши Боровика

    Он считает действия Порошенко незаконными. "Президент Украины Петр Порошенко принудительно лишил Александра Боровика гражданства, поскольку прекращение гражданства является следствием определенных добровольных действий человека. По мнению истца, оспариваемый в части прекращения ему гражданства Указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер", — привел соответствующую цитату из иска экс-депутат.

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    Боровик также назвал решение Порошенко о лишении его гражданства Украины признаком тоталитарного режима, поскольку "власть применяет лишения гражданства как вид наказания за выражение взглядов, идей и политических убеждений".

    Он напомнил, что лишение гражданства является недопустимым правовым явлением, противоречащим статье 25 Конституции Украины.

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