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    Шесть из десяти британцев хотят сохранить гражданство ЕС - опрос

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    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (509)

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    Согласно исследованию Лондонской школы экономики, 60% опрошенных хотели бы сохранить право на проживание, работу, обучение и передвижение в Евросоюзе после выхода из него Великобритании, причем многие готовы платить более 400 фунтов (почти 455 евро) за сохранение привилегий.
    Флаг Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Укриана. Шесть из десяти британцев хотели бы сохранить европейское гражданство после Brexit и даже готовы за это платить, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследование Лондонской школы экономики (LSE).

    Сторонница членства Великобритании из Евросоюза. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как сообщается, 60% опрошенных хотели бы сохранить право на проживание, работу, обучение и передвижение в Евросоюзе после выхода из него Великобритании, причем многие готовы платить более 400 фунтов (почти 455 евро) за сохранение привилегий.

    "Парадоксально, что они готовы заплатить больше, чем сейчас (по сравнению с текущими взносами граждан королевства в европейский бюджет), чтобы сохранить эти права", — комментирует результаты опроса профессор политических наук LSE Майкл Брутер. Он добавил, что молодежь "очень недовольна" перспективами потерять эти фундаментальные и ключевые права.

    По данным опроса, 85% опрошенных, желающих сохранить европейское гражданство, это британцы в возрасте 18-24 лет. Также 80% лондонцев выступают за сохранение европейских прав за гражданами Великобритании после выхода страны из ЕС.

    Результаты проведенного исследования также показывают, что лишь 10% респондентов поддерживают предложение британского правительства лишить граждан Евросоюза права голоса в королевстве, 73% выступают за сохранение этого права, а 48% опрошенных предлагают расширить право голоса с местных выборов до всеобщих.

    Издание не уточняет, сколько человек приняло участие в опросе, а также в какие сроки проводилось исследование.

    Ранее сообщалось, что окружение британского премьера Терезы Мэй предупредило деловые круги страны о возможности отказа от переговоров по Brexit в этом году из-за разногласий по "счету за выход из Евросоюза".

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