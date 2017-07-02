Шесть из десяти британцев хотят сохранить гражданство ЕС - опрос

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Укриана. Шесть из десяти британцев хотели бы сохранить европейское гражданство после Brexit и даже готовы за это платить, сообщает издание Guardian со ссылкой на исследование Лондонской школы экономики (LSE).

Как сообщается, 60% опрошенных хотели бы сохранить право на проживание, работу, обучение и передвижение в Евросоюзе после выхода из него Великобритании, причем многие готовы платить более 400 фунтов (почти 455 евро) за сохранение привилегий.

"Парадоксально, что они готовы заплатить больше, чем сейчас (по сравнению с текущими взносами граждан королевства в европейский бюджет), чтобы сохранить эти права", — комментирует результаты опроса профессор политических наук LSE Майкл Брутер. Он добавил, что молодежь "очень недовольна" перспективами потерять эти фундаментальные и ключевые права.

По данным опроса, 85% опрошенных, желающих сохранить европейское гражданство, это британцы в возрасте 18-24 лет. Также 80% лондонцев выступают за сохранение европейских прав за гражданами Великобритании после выхода страны из ЕС.

Результаты проведенного исследования также показывают, что лишь 10% респондентов поддерживают предложение британского правительства лишить граждан Евросоюза права голоса в королевстве, 73% выступают за сохранение этого права, а 48% опрошенных предлагают расширить право голоса с местных выборов до всеобщих.

Издание не уточняет, сколько человек приняло участие в опросе, а также в какие сроки проводилось исследование.

Ранее сообщалось, что окружение британского премьера Терезы Мэй предупредило деловые круги страны о возможности отказа от переговоров по Brexit в этом году из-за разногласий по "счету за выход из Евросоюза".