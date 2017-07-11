Суд арестовал задержанных в Украине пограничников РФ

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости. Украинский суд арестовал задержанных российских пограничников по делу о "посягательстве на территориальную целостность" страны, сообщила во вторник пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Российским пограничникам, которые выполняли задачи в интересах Российской Федерации в ущерб Украине, следователями УСБУ в Херсонской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во вторник Апелляционный суд Херсонской области избрал пограничникам меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

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Ранее Госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области двух человек без документов. Как заявил глава ведомства Виктор Назаренко, задержание российских пограничников произошло на берегу Перекопского залива. Они арестованы на 15 суток.