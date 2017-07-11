наверх
11.07.201708:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    В Украину по биометрическим паспортам. РФ ответит адекватно - Бортник

    Тема:

    Украина и Россия: визовый вопрос (76)

    (обновлено: )57541
    Если Россия захочет эскалации - то она будет вводить похожие ограничения для украинских граждан, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина 

    Возможное введение биометрического контроля на украинской границе для иностранных граждан не решит проблему обеспечения нацбезопасности, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Украинский и российский паспорта
    УНИАН
    Визовый режим с РФ: Киев хоронит себя изоляцией

    Президент Украины Петр Порошенко заявил в понедельник, что Украина введет биометрический контроль для граждан других стран, которые пересекают ее границу, уже подготовлены соответствующие проекты решений.

    Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов пояснил, что решение о введении такого контроля коснется в первую очередь граждан России, новые правила заработают не позже января 2018 года, пишет РИА Новости.

    "С точки зрения национальной безопасности — это проблему не решит. Имея огромные границы с Россией и Молдавией, Белоруссией, условных диверсантов со злобными намерениями биометрическими паспортами не остановишь, они просто не пойдут на пункты пропуска. Хотя на мелкий поток из стран Азии и Африки это и повлияет", — сказал Бортник.

    Эксперт не исключил, что введение Киевом биометрического контроля может повлечь за собой ответные меры РФ.

    Читайте также: Карасев: Украина может взорваться, модель власти 2014 года исчерпала себя

    "Если Россия захочет эскалации — то она будет вводить похожие ограничения для украинских граждан. Если она будет нацелена на достижение какого-то преимущества над Украиной, то она просто реализует те законопроекты, которые уже лежат в Госдуме и которыми упрощается порядок российского гражданства для украинских граждан", — заявил Бортник. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча президента Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20