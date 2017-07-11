В Госдуме РФ могут обнулить обязательства крымчан перед банками Украины

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник на заседании рассмотрит изменения в проект о взаимодействии заемщиков-крымчан и украинских банков, действовавших на территории Крыма, которые устанавливают, что власти Крыма и Севастополя, если сочтут необходимым, смогут "обнулить" обязательства заемщиков, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект уточняет процедуру взаимодействия заемщиков-крымчан и лиц, имеющих право требовать погашения задолженности по кредитным договорам, заключенным с банками, действовавшими на территории Крыма. Согласно редакции документа, принятой в первом чтении, расширяются возможности Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ), учрежденного АСВ, по реструктуризации задолженности крымчан-заемщиков. Наряду с возможностью предоставления рассрочки, которая сейчас может предоставляться на срок до 24 месяцев, фонд сможет принять решение о предоставлении заемщику отсрочки платежа.

Кроме того, устанавливается возможность урегулирования задолженности заемщика непосредственно путем его обращения в ФЗВ, а также механизм проведения такого урегулирования. Лица, которые вправе требовать погашения задолженности, получившие от фонда информацию о наличии уведомления заемщика об отказе от взаимодействия с ними, не вправе самостоятельно предъявлять такому заемщику требование о погашении задолженности.

"Завтра рассматриваем законопроект на комитете. Фонд (ФЗВ) передается во владение крымских властей, Севастополю и Республики Крым в равных долях. И у них будет право, рассматривая все эти иски со стороны коллекторов заемщикам… Если он увидят основания, чтобы обнулить обязательства, то они будут иметь такое право на основе изменений в ГК (Гражданский кодекс), которые были раньше", — рассказал Аксаков РИА Новости о предлагаемых изменениях в понедельник.

Ранее в понедельник глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил на своей странице в Facebook, что данные поправки будут рассмотрены в Госдуме во вторник. По его словам, поправки предусматривают наделение государственного совета республики Крым полномочиями по списанию долга с граждан, благодаря чему станет возможным простить кредиты до 5 миллионов рублей, взятые в украинских банках юридическими и физическими лицами. Таким образом, по его словам, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего федерального закона.

После присоединения Крыма в состав РФ украинские банки свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе по возврату вкладов. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у "ПриватБанка".