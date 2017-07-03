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    Общество

    В Украине предлагают изменить статус Крыма на автономию

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (143)

    (обновлено: )499011
    "Термин "республика" указывает на федерализацию, которую нам сегодня нельзя внедрять по внутренним и внешним причинам... Поэтому этот термин "республика" мы изымаем из всех статей Конституции.
    Крым. Архивное фото
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости. Конституционная комиссия Украины на заседании 5 июля намерена утвердить предложения по статусу Крыма, эксперты предлагают отказаться в Основном законе от термина "республика" и заменить его на "крымско-татарскую автономию", сообщил РИА Новости депутат от "Радикальной партии", член комиссии Юрий Чижмарь.

    Конституция Украины
    Украинское фото
    Без последствий. Эксперты об изменении статуса Крыма в Конституции

    Конституционная комиссия Украины в средине мая создала рабочую группу для разработки предложений по изменениям и дополнениям в Конституцию Украины относительно Автономной республики Крым (раздел 10 Основного закона). В состав группы вошли ведущие украинские ученые-конституционалисты и депутаты — представители парламентских фракций.

    "Термин "республика" указывает на федерализацию, которую нам сегодня нельзя внедрять по внутренним и внешним причинам… Поэтому этот термин "республика" мы изымаем из всех статей Конституции. Во всех статьях название "Автономная республика Крым" будет изменена на "крымскую автономию" либо "крымско-татарскую автономию", не как форму территориального устройства, а как форму национально-культурного развития, форму реализации права коренного населения на самоопределение", — сказал депутат в понедельник.

    По его словам, комиссия предлагает в 134 статье Конституции определить, что "крымская автономия" — это форма развития "коренного населения полуострова — крымско-татарского народа". "Пятого июля будет второе заседание, на котором мы будем рассматривать 134 статью в окончательной редакции и тогда перейдем к работе над другими статьями, где будет раскрываться суть автономии", — добавил Чижмарь.

    Он не исключает, что работа над изменениями в Основной закон Украины по статусу Крыма продлиться до конца лета, после чего предложения будут поданы на рассмотрение президенту Петру Порошенко. При этом Чижмарь не стал прогнозировать, могут ли изменения в конституцию быть внесены для голосования в парламент осенью этого года. "Все будет зависеть от президента, когда он внесет на рассмотрение Рады документ", — отметил депутат.

    Напомним, украинские военные моряки вернут Крым Украине. Такое убеждение высказал спикер ВРУ Андрей Парубий.

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