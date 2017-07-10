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    Общество

    Аксенов пообещал крымчанам списать кредиты украинских банков

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (145)

    (обновлено: )10210
    Благодаря поддержке президента и правительства РФ Госдума уже во вторник рассмотрит изменения в закон об урегулировании задолженности крымчан перед украинскими банками в первом чтении.
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Изменения в федеральном законодательстве об урегулировании задолженностей крымчан перед украинскими банками позволят списать кредиты на сумму до 5 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

    Работник Siemens. Архивное фото
    Siemens Pressebild/Wikimedia Commons
    Рейтер: Siemens участвует в установке турбин в Крыму

    По его словам, в течение последних двух месяцев власти республики совместно с Общественной палатой Крыма занимались проблемой, связанной с арестами имущества физических и юридических лиц по кредитам, выданным украинскими банками в период до 16 марта 2014 года.

    По данным Аксенова, благодаря поддержке президента и правительства РФ Госдума уже во вторник рассмотрит изменения в закон об урегулировании задолженности крымчан перед украинскими банками в первом чтении.

    "Поправки, которые, уверен, будут приняты Государственной думой, предусматривают наделение Государственного совета республики Крым полномочиями по списанию долга с граждан. Благодаря этому станет возможным принять решение о полном прощении кредитов до 5 млн рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

    Таким образом, по его словам, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего федерального закона.

    "Весь процесс будет осуществляться Фондом защиты вкладчиков через Федеральную службу судебных приставов без участия граждан", — подчеркнул глава республики.

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