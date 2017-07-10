Аксенов пообещал крымчанам списать кредиты украинских банков

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Изменения в федеральном законодательстве об урегулировании задолженностей крымчан перед украинскими банками позволят списать кредиты на сумму до 5 млн рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в течение последних двух месяцев власти республики совместно с Общественной палатой Крыма занимались проблемой, связанной с арестами имущества физических и юридических лиц по кредитам, выданным украинскими банками в период до 16 марта 2014 года.

По данным Аксенова, благодаря поддержке президента и правительства РФ Госдума уже во вторник рассмотрит изменения в закон об урегулировании задолженности крымчан перед украинскими банками в первом чтении.

"Поправки, которые, уверен, будут приняты Государственной думой, предусматривают наделение Государственного совета республики Крым полномочиями по списанию долга с граждан. Благодаря этому станет возможным принять решение о полном прощении кредитов до 5 млн рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Таким образом, по его словам, все исполнительные производства в отношении крымских заемщиков, чьи кредиты не превышают данной суммы, будут прекращены, а все аресты должны быть сняты в течение 90 дней после принятия соответствующего федерального закона.

"Весь процесс будет осуществляться Фондом защиты вкладчиков через Федеральную службу судебных приставов без участия граждан", — подчеркнул глава республики.