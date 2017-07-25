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    В Крыму укрепили скалу замка "Ласточкино гнездо" и буду реставрировать

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    Ласточкино гнездо в Крыму
    RIA News Тужиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Первый этап противоаварийных работ во дворце-замке "Ласточкино гнездо" под Ялтой окончен, далее начнутся реставрационные работы, сообщила РИА Новости министр культуры Крыма Арина Новосельская.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Ласточкино гнездо" находилось в аварийном состоянии. Доступ на смотровую площадку замка, нависающую над пропастью, был ограничен несколько лет назад. Работы проводились с целью укрепления скалы и фундамента здания.

    "Противоаварийные укрепительные работы закончены, далее начинается реставрация", — сказала Новоселькая.

    Дворец-замок "Ласточкино гнездо" — памятник архитектуры и истории, расположенный на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор под Ялтой. Оригинальная постройка в готическом стиле была возведена в 1912 году для нефтепромышленника Штейнгеля. В 2016 году отдыхающие назвали "Ласточкино гнездо" главным символом Крыма.

    Ранее сообщалось, что в разгар туристического сезона на пунктах пропуска Украины с Крымом образовались многокилометровые пробки.

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