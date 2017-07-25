В Крыму укрепили скалу замка "Ласточкино гнездо" и буду реставрировать

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Первый этап противоаварийных работ во дворце-замке "Ласточкино гнездо" под Ялтой окончен, далее начнутся реставрационные работы, сообщила РИА Новости министр культуры Крыма Арина Новосельская.

"Ласточкино гнездо" находилось в аварийном состоянии. Доступ на смотровую площадку замка, нависающую над пропастью, был ограничен несколько лет назад. Работы проводились с целью укрепления скалы и фундамента здания.

"Противоаварийные укрепительные работы закончены, далее начинается реставрация", — сказала Новоселькая.

Дворец-замок "Ласточкино гнездо" — памятник архитектуры и истории, расположенный на 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор под Ялтой. Оригинальная постройка в готическом стиле была возведена в 1912 году для нефтепромышленника Штейнгеля. В 2016 году отдыхающие назвали "Ласточкино гнездо" главным символом Крыма.

Ранее сообщалось, что в разгар туристического сезона на пунктах пропуска Украины с Крымом образовались многокилометровые пробки.