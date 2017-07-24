Кириленко резко отреагировал на заявление Кустурицы по Крыму

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко осудил заявление сербского режиссера Эмира Кустурицы по Крыму.

В воскресенье Кустурица, который вместе со своей группой The No Smoking Orchestra дал концерт в Ялте, посоветовал крымчанам не обращать внимание на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Сайт "Миротворец" из-за гастролей в Крыму внес сведения о режиссере в свою базу данных.

"Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам. Действительно большой художник не может так действовать", — написал Кириленко в Twitter.

Напомним, в июле 2015 года концерт Кустурицы и его группы в Киеве был отменен после соответствующего обращения Минкульта в СБУ и МВД.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.