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    Кириленко резко отреагировал на заявление Кустурицы по Крыму

    (обновлено: )22604
    Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Эмир Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко осудил заявление сербского режиссера Эмира Кустурицы по Крыму.

    Флаги Украины и России
    УНИАН
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    В воскресенье Кустурица, который вместе со своей группой The No Smoking Orchestra дал концерт в Ялте, посоветовал крымчанам не обращать внимание на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России. Сайт "Миротворец" из-за гастролей в Крыму внес сведения о режиссере в свою базу данных.

    "Кустурица концертом в Крыму демонстрирует любовь к русским и неуважение к украинцам и крымским татарам. Действительно большой художник не может так действовать", — написал Кириленко в Twitter.

    Напомним, в июле 2015 года концерт Кустурицы и его группы в Киеве был отменен после соответствующего обращения Минкульта в СБУ и МВД.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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