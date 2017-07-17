Хуг: число погибших после захвата Дебальцево до сих пор неизвестно

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Количество погибших людей после второго захвата ополченцами города Дебальцево в феврале 2015 года до сих пор неизвестно, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Начиная с декабря 2015 года СММ присутствует здесь на постоянной основе. Боевые действия на дебальцевском направлении происходили как раз в то время, когда обсуждался Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений, и боевые действия продолжились даже после того, как комплекс был подписан. События, которые произошли в городе и вокруг него почти два с половиной года назад, являются самыми массовыми нарушениями Минских соглашений. Эти события продемонстрировали абсолютное пренебрежение согласованными мерами, разработанными для стабилизации режима прекращения огня. Они являются необоснованным пренебрежением согласованных правил", — заявил Хуг во время скайп-включения из Дебальцево.

При этом он считает, что такое пренебрежение минскими соглашениями привело к дальнейшим нарушениям режима прекращения огня.

"Я помню, как находился в Соледаре в течение последних дней перед тем, как пал город. Даже отсюда, на расстоянии, наблюдая сияющее ночное небо, был очевиден масштаб наступательных действий и масштаб человеческой трагедии", — добавил он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.