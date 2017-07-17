наверх
17.07.201721:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Хуг: число погибших после захвата Дебальцево до сих пор неизвестно

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (769)

    (обновлено: )26620
    Как отметил Хуг, события, которые произошли в Дебальцево и вокруг него почти два с половиной года назад, являются самыми массовыми нарушениями Минских соглашений.
    Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине А. Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Количество погибших людей после второго захвата ополченцами города Дебальцево в феврале 2015 года до сих пор неизвестно, заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

    Александр Кочетков
    Facebook Александр Кочетков
    Политолог исследует проект закона о реинтеграции Донбасса

    "Начиная с декабря 2015 года СММ присутствует здесь на постоянной основе. Боевые действия на дебальцевском направлении происходили как раз в то время, когда обсуждался Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений, и боевые действия продолжились даже после того, как комплекс был подписан. События, которые произошли в городе и вокруг него почти два с половиной года назад, являются самыми массовыми нарушениями Минских соглашений. Эти события продемонстрировали абсолютное пренебрежение согласованными мерами, разработанными для стабилизации режима прекращения огня. Они являются необоснованным пренебрежением согласованных правил", — заявил Хуг во время скайп-включения из Дебальцево.

    При этом он считает, что такое пренебрежение минскими соглашениями привело к дальнейшим нарушениям режима прекращения огня.

    "Я помню, как находился в Соледаре в течение последних дней перед тем, как пал город. Даже отсюда, на расстоянии, наблюдая сияющее ночное небо, был очевиден масштаб наступательных действий и масштаб человеческой трагедии", — добавил он.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    На месте резни в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Дмитрий Раимов
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"