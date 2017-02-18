Шествие участников битвы за Дебальцево в Киеве

В Киеве в субботу прошли мероприятия по случаю второй годовщины военных действий на дебальцевском плацдарме. Сборы были назначены возле КГГА, после чего состоялось мирное шествие: без политических лозунгов, исключительно под знаменами боевых подразделений, бригад, батальонов, которые принимали участие в событиях.

Пройдя колонной от Крещатика, участники завершили марш на Софийской площади, где также состоялся памятный концерт звезд украинской эстрады.

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