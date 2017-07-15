Матиос: партнеры Клименко пошли на сделку со следствием

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что бизнес-партнеры бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко пошли на сотрудничество со следствием. Об этом он сообщил в Facebook.

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"Еще вчера они тусовались в" Гулливер" и были партнерами с Клименко, а сейчас, после обысков в квартирах "хозяина", уже под вечер они же (через страх или совесть?), строками показаний в протоколах, пошли на сотрудничество со следствием", — написал Матиос.

facebook.com/MatiosAnatolii Публикация Анатолия Матиоса в Facebook

В пятницу утром, 14 июля, военная прокуратура и Нацполиция нагрянула с обысками в медиа-холдинг "Вести", который расположен в ТЦ "Гуливер", работа редакции была заблокирована. В рамках обыска в редакции "Вестей" в "Гулливере" перекрыли все входы, в бизнес-центре и ТРЦ.

Комментируя обыски лидер партии "Успешная страна" Александр Клименко заявил, что в Украине под видом ведения резонансных уголовных дел захватывают бизнес-активы украинских компаний.