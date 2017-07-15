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    Матиос: партнеры Клименко пошли на сделку со следствием

    Тема:

    Дело Клименко и обыски в "Вестях" (173)

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    Как сообщил Анатолий Матиос, бизнес-партнеры Клименко после обысков в торговом центре "Гуливер" вечером пошли на сотрудничество со следствием.
    Анатолий Матиос
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что бизнес-партнеры бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко пошли на сотрудничество со следствием. Об этом он сообщил в Facebook.

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    "Еще вчера они тусовались в" Гулливер" и были партнерами с Клименко, а сейчас, после обысков в квартирах "хозяина", уже под вечер они же (через страх или совесть?), строками показаний в протоколах, пошли на сотрудничество со следствием", — написал Матиос.

    facebook.com/MatiosAnatolii
    Публикация Анатолия Матиоса в Facebook

    В пятницу утром, 14 июля, военная прокуратура и Нацполиция нагрянула с обысками в медиа-холдинг "Вести", который расположен в ТЦ "Гуливер", работа редакции была заблокирована. В рамках обыска в редакции "Вестей" в "Гулливере" перекрыли все входы, в бизнес-центре и ТРЦ.

    Комментируя обыски лидер партии "Успешная страна" Александр Клименко заявил, что в Украине под видом ведения резонансных уголовных дел захватывают бизнес-активы украинских компаний.

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