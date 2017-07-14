Бортник об обысках в "Вестях": просто издание "нагло" имеет свое мнение

РИА Новости Украина

Обыски в редакции издания "Вести", атаки на медиа-холдинг – это продолжение процесса, когда в Украине "кошмарят" медиа, заявил на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В пятницу утром, 14 июля, военная прокуратура и Нацполиция нагрянула с обысками в медиа-холдинг "Вести", работа редакции заблокирована, сообщил шеф-редактор "Радио Вести" Андрей Блинов.

http://vesti-ukr.com/ Обыски в "Вестях"

"Военная прокуратура и Нацполиция проводят обыск… Запрещен вход и выход персонала, телефонные разговоры", — заявил он.

В рамках обыска в редакции "Вестей" в "Гулливере" перекрыли все входы, в бизнес центре и ТРЦ, сообщила журналист Оксана Гришина.

А главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос связал обыски в "Вестях" с делом экс-министра доходом и сборов Украины Александра Клименко. Матиос уточнил, что правоохранители проводят более 180 обысков в помещениях, которые принадлежат экс-министру.

"Проходят обыски в издании только потому, что оно имеет "наглость" по нынешним меркам иметь свою позицию и свое мнение. И давать свою трибуну…", – подчеркнул Руслан Бортник.

Также в комментарии "Вестям" он сообщил, что связывает обыски в редакции издания с желанием прокуратуры актуализировать "дело налоговиков" (или "вертолетное дело").

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"Дело в том, что "дело налоговиков", которое затеял Анатолий Матиос, рассыпается в судах, там ничего не удается доказать. Риски развала этого дела — а на нем максимально пиарились, их возили вертолетами — требуют каких-то компенсирующих информационных, правовых, действий", — сказал политолог.

Эксперт также добавил, что поддержка США демократических процессов в Украине (в частности, высказывание должностных лиц США о необходимости Киевом блюсти свободу слова) не является авторитетной для Киева.

Медиа-холдинг "Вести Украина" связывают с беглым экс-министром доходов и сборов времен президентства Виктора Януковича – Александром Клименко. В состав холдинга входят, в частности, газета "Вести" и "Радио Вести".