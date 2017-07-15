Обыск в "Вестях". Спецназ полиции несколько часов взламывал пустой сейф

"Семеро бойцов несколько часов ломали сейф… когда же, наконец, вскрыли, обнаружили очень важный документ — "Сертификат на сейф". Апплодисменты, занавес. Хотя до занавеса еще далеко… коллеги до сих пор в редакции…уже 12 часов под прицелами автоматов", — сообщил Приходько на своей странице в Facebook.

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Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводят следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер". Руководство обысками осуществляет главный военный прокурор Анатолий Матиос.