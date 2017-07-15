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    Обыск в "Вестях". Спецназ полиции несколько часов взламывал пустой сейф

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    Дело Клименко и обыски в "Вестях" (170)

    (обновлено: )8920
    Корреспондент Богдан Приходько опубликовал на своей странице в Facebook кадры того, как проходит обыск в холдинге "Вести Масс-Медиа". Правоохранители несколько часов взламывали сейф, в котором не нашли ничего, что могло бы их заинтересовать.
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    "Семеро бойцов несколько часов ломали сейф… когда же, наконец, вскрыли, обнаружили очень важный документ — "Сертификат на сейф". Апплодисменты, занавес. Хотя до занавеса еще далеко… коллеги до сих пор в редакции…уже 12 часов под прицелами автоматов", — сообщил Приходько на своей странице в Facebook.

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    Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводят следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер". Руководство обысками осуществляет главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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