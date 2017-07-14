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    Правоохранители проводят обыск в "Вестях" уже 12 часов

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    Дело Клименко и обыски в "Вестях" (169)

    (обновлено: )2001
    По информации главреда газеты "Вести" Оксаны Омельченко, почти 12 часов продолжаются следственные действия в холдинга "Вести Масс-Медиа", людей не выпускают.
    Силовики после обысков в редакции Вестей
    Оксана Омельченко, facebook

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Уже почти 12 часов продолжаются следственные действия в холдинга "Вести Масс-Медиа", сообщила главред газеты "Вести" Оксана Омельченко на свое странице в Facebook.

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    "Итак, уже почти 12 часов идет обыск. Людей не выпускают", — написала главный редактор издания.

    Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводят следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер". Руководство обысками осуществляет главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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