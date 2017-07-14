Правоохранители проводят обыск в "Вестях" уже 12 часов

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Уже почти 12 часов продолжаются следственные действия в холдинга "Вести Масс-Медиа", сообщила главред газеты "Вести" Оксана Омельченко на свое странице в Facebook.

Читайте также: "Вести" и маски-шоу в центре Киева: "Гулливер" в окружении спецназа

"Итак, уже почти 12 часов идет обыск. Людей не выпускают", — написала главный редактор издания.

Ранее сообщалось, что сотрудники Национальной полиции и Главной военной прокуратуры проводят следственные действия в столичном бизнес-центре "Гулливер". Руководство обысками осуществляет главный военный прокурор Анатолий Матиос.