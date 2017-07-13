В Украине сократился госзаказ в вузах

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины сократил государственный заказ на подготовку кадров в высших учебных заведениях в 2017 году на 20,7% в сравнении с 2016 годом, до 212 388 человек, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли страны.

"Правительство приняло постановление "О государственном заказе на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышении квалификации и переподготовку кадров в 2017 году" с общими рекомендациями по сокращению его объемов", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщило, что общее количество абитуриентов, которые смогут учиться за государственный счет, в 2017 году составит 212 388 человек, в том числе на дневной форме обучения — 189 728 человек. По данным Минэкономики, такой показатель на 20,7% меньше, чем в 2016 году. В будущем учебном году государство выделит на госзаказ около 912 миллионов долларов.

По информации Минэкономики, значительная часть сокращения объема госзаказа в 2017 году вызвана прекращением набора абитуриентов по образовательно-квалификационному уровню "специалист". Сокращение объемов государственного заказа коснется специальностей гуманитарного, социального и правового профилей. Одновременно госзаказ на профессии технического уровня возрастет.

Напомним, 12 июля стартовала подача абитуриентами электронных заявлений в вузы. Абитуриенты могут подавать 9 заявлений на 4 специальности. Прием документов будет вестись до 18:00 26 июля.