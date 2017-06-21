наверх
21.06.201712:59
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Ни один украинский университет не попал в сотню лучших вузов Европы

    (обновлено: )20030
    В ТОП-400 вошли только четыре украинских вуза: НУ "Львовская Политехника", НТУУ "Киевский политехнический институт" имени Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Харьковский национальный университет имени Каразина.
    Студенты. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Ни один университет Украины не попал в первую сотню лучших высших учебных заведений Европы, свидетельствуют данные рейтинга британского журнала Times Higher Education.

    Вместе с тем в ТОП-400 вошли только четыре украинских вуза: НУ "Львовская Политехника", НТУУ "Киевский политехнический институт" имени Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Харьковский национальный университет имени Каразина. В мировом рейтинге эти университеты оказались после 800 позиции.

    Читайте также: Студенты Болонского университета устроили бои с полицией

    На первом месте и в европейском и в мировом рейтинге по версии журнала оказался Оксфордский Университет.

    Ранее сообщалось, что в Умани декана университета взяли на взятке.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Надежда Савченко. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Евродепутат Стефано Мауллу
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    политолог Кирилл Молчанов
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ