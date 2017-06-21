Ни один украинский университет не попал в сотню лучших вузов Европы

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Ни один университет Украины не попал в первую сотню лучших высших учебных заведений Европы, свидетельствуют данные рейтинга британского журнала Times Higher Education.

Вместе с тем в ТОП-400 вошли только четыре украинских вуза: НУ "Львовская Политехника", НТУУ "Киевский политехнический институт" имени Игоря Сикорского, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Харьковский национальный университет имени Каразина. В мировом рейтинге эти университеты оказались после 800 позиции.

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На первом месте и в европейском и в мировом рейтинге по версии журнала оказался Оксфордский Университет.

Ранее сообщалось, что в Умани декана университета взяли на взятке.