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    В Украине стартовала вступительная кампания в вузы

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    Как сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, абитуриенты должны создать электронные кабинеты и подать 9 заявлений на 4 специальности.
    Абитуриентка. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В четверг, 29 июня, в Украине стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения.

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    Об этом на брифинге сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает "Укринформ".

    "29 июня абитуриенты создают электронные кабинеты и подают 9 заявлений на 4 специальности. Это могут быть заявления как в 1 ВУЗ, так и в 9. Мы не ограничиваем количество ВУЗов, а только количество специальностей",- сказала Гриневич и добавила, что регистрация происходит на сайте ez.osvitavsim.ua.

    В этом году также действует система приоритетности, когда абитуриент определяет по шкале от 1 до 9 приоритетность своих заявлений в ВУЗы, где 1 — самая высокая приоритетность. Заявления подаются в электронном кабинете с 12 июля до 26 июля. Обнародование рейтинговых списков зачисления по результатам ВНО состоится не позже 12-ти часов 1 августа.

    С 12 по 20 июля происходит зачисление на основании собеседований и конкурсов. Обнародование списков зачисленных по собеседованию и творческим конкурсам состоится не позже 24 июля.

    В этом году для поступления действуют сертификат и ВНО 2016 и 2017 годов.

    Министр сообщила, что при приемных комиссиях ВУЗов будут работать отделы технической поддержки, в которые можно обратиться в случае проблем с регистрацией или в случае отсутствия возможности самостоятельно создать электронный кабинет.

    Также, как сообщила Гриневич, во время вступительной кампании будет работать горячая линия, отдельно  будет работать горячая линия для поступающих из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

    Ранее сообщалось, что согласно рейтинга британского журнала Times Higher Education, ни один университет Украины не попал в первую сотню лучших высших учебных заведений Европы.

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