В среду стартует подача абитуриентами электронных заявлений в вузы

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. В среду начинается начнется подача абитуриентами электронных заявлений для поступления в высшие учебные заведения, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В этом году абитуриенты могут подавать сертификаты внешнего независимого оценивания текущего и прошлого годов. Заявления подаются только в электронном виде через электронные кабинеты.

Абитуриенты могут подавать 9 заявлений на 4 специальности.

Прием документов будет вестись до 18:00 26 июля.

Абитуриенты из Крыма и Донбасса будут поступать по отдельным квотам.

Среди среди изменений этого года — повышение проходного балла на врачебных специальностях. Так, поступающим на стоматологию, фармацию, медицину и педиатрию — теперь придется получить минимум 150 баллов по каждому из ВНО. Для сравнения, в прошлом году подавали документы начиная с 100 баллов, но при этом вузы самостоятельно определяли проходной балл по профильным предметам.

Минимальный балл должны будут иметь даже те, кто будет поступать на платную форму обучения.

Как заявляла ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, за год зарплату учителям подняли на 50%.