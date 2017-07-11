За год зарплата учителей выросла на 50% - Минобразования

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. За год зарплату учителям подняли на 50%, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

"Уже в этом году мы подняли учителям заработную плату на 50% и продвинули их по единой тарифной сетке. То есть мы уже сделали шаг, чтобы идти к этой планке (рост зарплаты учителей в ходе реализации реформы образования — ред.). Но темп этого продвижения покажет экономическое развитие страны ", — сказала министр в эфире "5 канала".

Напомним, ранее глава Кабинета министров Владимир Гройсман пообещал учителям повысить заработную плату в следующем году.