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    За год зарплата учителей выросла на 50% - Минобразования

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    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что в этом году власти подняли учителям заработную плату на 50% и продвинули их по единой тарифной сетке.
    Министерство образования и науки Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. За год зарплату учителям подняли на 50%, заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

    "Уже в этом году мы подняли учителям заработную плату на 50% и продвинули их по единой тарифной сетке. То есть мы уже сделали шаг, чтобы идти к этой планке (рост зарплаты учителей в ходе реализации реформы образования — ред.). Но темп этого продвижения покажет экономическое развитие страны ", — сказала министр в эфире "5 канала".

    Напомним, ранее глава Кабинета министров Владимир Гройсман пообещал учителям повысить заработную плату в следующем году.

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