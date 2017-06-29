наверх
29.06.201716:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Сайт Кабмина снова не работает после очередной хакерской атаки

    (обновлено: )810
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Официальный сайт Кабинета министров Украины "Правительственный портал" снова не работает в результате очередной хакерской атаки, сообщил менеджер по информации и ИТ совета предпринимателей при Кабмине Иван Бердецкий.

    Во вторник вице-премьер-министр Украины Павел Розенко опубликовал фотографию компьютера Кабинета министров, подвергшегося хакерской атаке и зараженного вирусом. Тогда "Правительственный портал" также не был доступен.

    "Хакерская атака номер два. Опять все вырубили", — сообщил Бердецкий в своем аккаунте в сойсети Facebook.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
      Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
      Обстрелы в Донецкой области. Архивное фото
      Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе
      Погибший офицер разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал
      Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
      Игорь Гужва
      Дело Гужвы. Арест