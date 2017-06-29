Сайт Кабмина снова не работает после очередной хакерской атаки

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Официальный сайт Кабинета министров Украины "Правительственный портал" снова не работает в результате очередной хакерской атаки, сообщил менеджер по информации и ИТ совета предпринимателей при Кабмине Иван Бердецкий.

Во вторник вице-премьер-министр Украины Павел Розенко опубликовал фотографию компьютера Кабинета министров, подвергшегося хакерской атаке и зараженного вирусом. Тогда "Правительственный портал" также не был доступен.

"Хакерская атака номер два. Опять все вырубили", — сообщил Бердецкий в своем аккаунте в сойсети Facebook.