Хакерская атака парализовала фондовый рынок Украины

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Работа украинского фондового рынка фактически парализована из-за массированной хакерской атаки.

Об этом говорится в сообщениях сайтов фондовой биржи ПФТС и "Украинской биржи".

"Начало торгов на Фондовой бирже ПФТС отложено до возобновления работы клирингово-расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг Украины. Информация о времени возобновления торгов будет сообщена после получения актуальной информации о заблокированных активах", — говорится в сообщении ПФТС.

"Украинская биржа" информирует, что старт торгов на фондовом рынке отложен до момента восстановления расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг.

"Старт торгов на фондовом рынке Украинской биржи отложен до момента восстановления расчетной инфраструктуры рынка ценных бумаг. Информация о времени старта торгов будет сообщена после получения актуальной информации о заблокированных активах", — сообщает биржа.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.

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По данным антивирусной компании ESET, атака началась из Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.