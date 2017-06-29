Хакеры атаковали электронную почту парламента Грузии - СМИ

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Электронная почта парламента Грузии подверглась атаке хакеров, передает грузинская телекомпания "Рустави-2".

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью.