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    Хакеры атаковали электронную почту парламента Грузии - СМИ

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (57)

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    По информации грузинского телеканала, электронная почта парламента Грузии подверглась кибератаке неустановленных хакеров. В последнее время вирус-вымагатель поразил компьютерные системы десятки стран.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Электронная почта парламента Грузии подверглась атаке хакеров, передает грузинская телекомпания "Рустави-2".

    Зараженные вирусом компьютеры в Кабмине
    Павел Розенко, facebook
    Хакерская атака в Украине. Хакеров только оштрафуют, если поймают

    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью.

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