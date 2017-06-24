Авдеевка третью неделю остается без газа

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. По состоянию на утро, 24 июня, в Авдеевке в Донецкой области все еще отсутствует газоснабжение из-за повреждения подземного газопровода. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, газоснабжение в городе отсутствует с 7 июня, а ремонтные работы не проводили из-за опасности для работников.

"По состоянию на 7 часов 24 июня газоснабжения в г. Авдеевка отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода, который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились, в связи с опасностью для работников", — говорится в сообщении.

Проблема урегулирования кризиса в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.