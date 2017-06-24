наверх
24.06.201715:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Авдеевка третью неделю остается без газа

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (631)

    (обновлено: )10
    Как сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, газоснабжение в городе отсутствует с 7 июня, а ремонтные работы не проводили из-за опасности для работников.
    Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке
    REUTERS Oleksandr Klymenko

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. По состоянию на утро, 24 июня, в Авдеевке в Донецкой области все еще отсутствует газоснабжение из-за повреждения подземного газопровода. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Обстрел Авдеевки
    УНИАН
    Последствия обстрела жилых кварталов Авдеевки

    Как отмечается, газоснабжение в городе отсутствует с 7 июня, а ремонтные работы не проводили из-за опасности для работников.

    "По состоянию на 7 часов 24 июня газоснабжения в г. Авдеевка отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода, который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились, в связи с опасностью для работников", — говорится в сообщении.

    Проблема урегулирования кризиса в Донбассе обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Дело Гужвы. Избрание меры пресечения
    Нина Южанина
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Валерий Чалый. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Поврежденный обстрелами дом в Авдеевке
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против