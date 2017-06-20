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    Газоснабжения в Авдеевке нет почти две недели

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    По данным ГСЧС, по состоянию на утро 20 июня газоснабжение в Авдеевке отсутствует, "ремонтные работы подземного газопровода, который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников".
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    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Газоснабжение в Авдеевке в Донбассе отсутствует уже почти две недели, сообщила во вторник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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    "По состоянию на 07.00 20 июня газоснабжение в Авдеевке отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников", — говорится в сообщении Госслужбы по ЧС. 

    Ранее глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что часть Авдеевки и близлежащие поселки остались без газа из-за повреждения магистрального газопровода.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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