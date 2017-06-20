В Кременчуге железнодорожники объявили забастовку

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Машинисты локомотивного депо "Кременчуг" Южной железной дороги объявили во вторник "техническую" или так называемую итальянскую забастовку, сообщает пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины (КСПУ).

"Под зданием ОАО "Укрзализныця" в Киеве с прошлой недели продолжается бессрочная акция работников предприятия, которые добиваются существенного повышения зарплаты. Сегодня с 5 утра в поддержку протестующих в столице машинисты локомотивного депо "Кременчуг" Южной железной дороги начали "техническую", или так называемую итальянскую забастовку", — говорится в сообщении.

Особенностью такого типа забастовки заключается в том, что железнодорожники "выполняют свои обязанности, неукоснительно соблюдая все нормы и правила, предусмотренные должностными инструкциями", отмечают в организации.

Машинисты, которые пришли сегодня на работу в депо "Кременчуг", отказываются принимать транспортные средства и возить на них пассажиров и грузы, поскольку 99% локомотивов отработали свой ресурс и давно нуждаются в ремонте, добавили в КСПУ.

Инициаторами как первой, так и второй акции является Свободный профсоюз железнодорожников Украины, который добивается 100-процентного повышения зарплаты всем работникам, кроме руководящего состава предприятия.

Напомним, ранее в селе Чечелово Кременчугского района в группу людей, собравшихся на акцию протеста, въехал легковой автомобиль.