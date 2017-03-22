Забастовка в Киевском СИЗО вызвана доходами охранников – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Сотрудники столичного СИЗО утром 21 марта объявили о забастовке. Причина: выплата меньшей зарплаты, чем в прошлом месяце. Кроме того, экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький написал на своей странице в Facebook, что "второй день коллег по нашему общему делу не пускают к клиентам".

Старший инспектор по воспитательной и социально-психологической работе с персоналом Киевского следственного изолятора Екатерина Каравай в эфире "ГС" сообщила, что СИЗО работает в обычном режиме, и никакой забастовки нет. Просто 21 марта инспекторы отдела режима безопасности и отдела охраны во время утреннего построения обратились к руководству с просьбой разъяснить начисление денежного обеспечения. И после предоставления разъяснений начальником учреждения и главным бухгалтером все начали работать в рабочем режиме.

Также Екатерина Каравай сообщила, что денежное обеспечение младшего начальнического состава в среднем составляет 2800 гривен, а последнее повышение зарплаты было после Нового года.

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Причины, по которым бастовали сотрудники столичного СИЗО, в эфире радиостанции Голос Столицы назвал адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви прокоментуєте таку інформацію, що страйку насправді не було?

— Ви ж розумієте по посаді: пані Катерина працює в цій установі, і нічого іншого вона сказати не може, бо інакше вона завтра буде звільнена з роботи. Значить, та інформація, яку вона надала, не відповідає дійсності. Сьогодні мої колеги-адвокати дійсно не змогли попасти. Оскільки у мене офіс на Дегтярівській, прямо біля СІЗО, то до мене на каву заходять мої колеги, вони не змогли попасти, оскільки установа не працювала з точки зору пропуску. Друге: у мене є клієнти, які перебувають там, і їхні рідні пішли о шостій ранку, о п’ятій ранку займали чергу, щоб передати передачу продуктову і речову, вони здали паспорти, а коли було оголошено оцей страйк працівників, то вони не могли вийти з установи, тому що паспорти їхні навіть не повернули.

Третє: ніякого підвищення зарплати цим працівникам з Нового року не було. Навпаки, ви знаєте, що йде реорганізація цієї установи, кримінально-виконавчої всієї, департаменту, були всі виведені за штат. Така у них є структура, як кримінально-виконавча інспекція, також були виведені за штат, і з першого січня вони не отримують майже до половини зарплати, їм не виплачують, але люди носять погони, сподіваються на щось. Мін’юст, а йому зараз підпорядкували цю службу всю і ці установи — СІЗО, кримінально-виконавчі інспекції і всі виправно-трудові колонії підкоряються їм, і тому незрозуміла позиція, керівництво взагалі не пояснило, чому так вони поступають з людьми.

Раніше у нашому ефірі ви говорили, що зарплати у працівників СІЗО просто мізерні…

— Вони 2 400 гривень отримують, контролери, охоронники – 2 400. Тобто навіть немає сто доларів. Як ви думаєте, за цю зарплату він зможе наймати квартиру, утримувати родину, сам харчуватися? Звідси і корупційна складова в СІЗО, чому вони незаконно приносять туди мобільні телефони, алкоголь, наркотики, все інше.

Якщо працівники СІЗО живуть все одно не на зарплату, скажімо так, чому тоді виник цей страйк? Що могло стати каталізатором своєрідного бунту?

— А те, що три місяці людям не доплачують зарплату, навіть ту, яка була до нового року. Звідси люди захотіли пояснень від керівництва. Пояснень вони не отримали, тому вчинили такий страйк. Там навіть більше: от є у них юридичні служби, позвільняли всіх юристів, юрисконсультів, і на сьогоднішній день люди вже четвертий місяць взагалі звільнені, і не набирають, ні на кого не оголошують ні конкурс, ні тендер, нічого. Людям нічого не пояснили, люди забирають речі, і їх просто повиселяли з установ, Мін’юст, якщо перекласти на українську мову, це міністерство справедливості. Але навіть не змогли людям пояснити, ні про яку справедливість мова не йде, а вибачайте, по-свинськи з людьми поступили, в тому числі з працівниками СІЗО.

Те, що не пускали адвокатів до СІЗО, це може позитивно чи негативно вплинути на справи підозрюваних?

— Позитивно нічого там немає, що адвокати не змогли побувати у своїх клієнтів. І саме цікаве, що і поскаржитись особливо неможливо, бо там же знаходяться клієнти, наші підопічні, яких ми захищаємо, і працівники СІЗО мають важелі, щоб потім їх покарати чи знову ж інші заходи покарання стягнути, тому адвокати, щоб не постраждали їхні клієнти, будуть мовчати.

Напомним, правозащитник Владимир Чемерис в эфире "ГС" заявил, что Минюст хочет заработать на переводе Лукьяновского СИЗО за черту города, поскольку земля в центре Киева — лакомый кусочек.