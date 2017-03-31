Забастовка рыбаков Сицилии: дельфины отнимают рыбу

РИА Новости Украина

В порту Липари (Lipari) на Сицилии лодки доведенных до крайности рыбаков стоят на приколе – они не могут больше ловить рыбу.

"Только не говорите что эолийцы против дельфинов, для нашего острова они – такой же природный ресурс как рыба", – утверждает Марко Джорджанни, мэр Lipari, который является главой всех семи островов архипелага.

Для туристов дельфины, ныряющие в прибрежных водах островов Эолийского архипелага, – чудесное зрелище. А вот для рыбаков, напротив – это синоним несчастья: "Как только сети наполнены, – говорят они, – дельфины рвут их и не давая рыбакам вытащить их, поедают рыбу и моллюсков, при этом выбирая самую ценную и оставляя в сетях никому не нужную, типа мурены или морского ерша".

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"Мы не хотим избавиться от дельфинов, – уточняет Сальваторе Рийитано, президент Co.ge.pa., ассоциации, объединяющей большинство рыбаков Эолийских островов, – но так продолжаться не может, мы призываем власти разработать программу совместного проживания людей и животных".

Ситуация обострилась еще пару месяцев назад, а с воскресенья рыбаки Эолийских островов бастуют против дельфинов. На неопределенное время суда поставлены на прикол в портах архипелага.

"Добыча рыбы сократилась на 60-70 процентов, – поясняет Сальваторе Рийитано. – Вместо ежедневного улова в 10-15 кг рыбы, рыбаки приносят 2-3 кг и не имеют возможность как-то защитить улов, а также сети, которые дельфины рвут так, что они не подлежать восстановлению".

Рыбаки уверены, что в последнее время количество дельфинов, обитающих в водах архипелага, увеличилось, хотя биологи не подтверждают этого. Речь идет всего о сотне особей, которые тем не менее поставили на прикол 119 судов эолийских рыбаков.

"Проблема в том, что дельфины недоедают, поскольку Эолийское море очень населено, и они хватают рыбу там, где ее можно взять. На архипелаге не существует защищенного от ловли морского ареала и нет плана учета рыбных ресурсов", – отмечает биолог Моника Блази, глава Filicudi Wildlife Conservation, которая 13 лет исследует популяцию дельфинов и черепах на архипелаге.

"Нужно найти способ совместного проживания дельфинов и рыбацкого промысла на 7 островах архипелага, – уверен мэр Джорджанни, – в котором задействовано 200 рыбаков из всего населения в 10 тысяч человек".

"Решением, – считает биолог Блани, – могло бы стать расширение сфер экономической деятельности – меньше рыболовства, больше сельскохозяйственного производства и туризма".

С мая по июль организация Filicudi Wildlife установит на нескольких судах приборы "Pingers", которые будут отпугивать дельфинов от сетей. Но это лишь эксперимент, неизвестно, насколько он будет эффективен. А пока рыбаки бастуют, надеясь, что региональное министерство природных ресурсов услышит их и примет меры.