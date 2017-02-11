Еще 200 дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии - СМИ

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Еще порядка 200 дельфинов выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии, сообщает Radio New Zealand.

По данным радиостанции, сотрудник департамента по охране природных ресурсов Майк Оугл заявил, что инцидент мог произойти из-за того, что стаю напугала акула.

"На теле одного из животных были найдены раны от укусов акулы – не очень большие, довольно маленькие, но свежие, так что да, это может быть как-то связано", — цитирует радиостанция слова Оугла.

Ранее сообщалось, что более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова. Большая часть животных погибла, однако волонтерам, участвующим в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов. Спасенные китообразные продолжают оставаться в бухте, а спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море.

Руководитель морской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Константин Згуровский ранее заявил РИА Новости, что дельфины могли выброситься на берег Новой Зеландии, следуя за своими вожаками, которые были оглушены сейсморазведкой или подводными акустическими системами военных кораблей.

Новая Зеландия часто становится местом, где киты и дельфины выбрасываются на берег. До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.