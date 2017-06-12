Спецкор после проверки безвиза: паспортный контроль длился не больше минуты

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Международные Авиалинии Украины дали украинцам возможность испытать безвиз на себе. До старта безвизового режима в компании подготовили акцию. Билеты на однодневную поездку именно 11 июня в Брюссель или Вильнюс можно было купить за 1390 гривен — и это в обе стороны. Кроме того, в эту стоимость также входят трансфер и экскурсия по городу.

Подробнее о том, как работает безвиз, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Дымов, который воспользовался данным предложением и отправился в Вильнюс.

"Со мной при прохождении паспортного контроля только поздоровались, и потом просто пожелали приятного времяпрепровождения. У меня даже не спрашивали, когда я буду лететь домой, то есть никаких вопросов у меня не было. Но, конечно, я наблюдал за теми окошками, которые были рядом со мной, и среди вопросов действительно спрашивали о том, когда будет обратной отлет, но даже не просили показать билеты. Процедура на самом деле быстрая, и больше минуты она не длилась. Ты даешь паспорт, здороваешься, паспорт просматривают и, как было со мной, поставили мой первый безвизовый, так сказать, штамп, и все — мы отправились в город гулять", — сообщил спецкор.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях. Президент Украины Петр Порошенко в воскресенье торжественно объявил о начале действия безвизового режима с Евросоюзом для граждан Украины. По данным Государственной пограничной службы страны, в первые часы с момента отмены виз для украинских граждан, границу пересекли около 600 граждан страны.