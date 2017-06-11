Суд продлил арест Ефремову

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд в субботу, 10 июня, продлил арест бывшему председателю фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александру Ефремову, сообщает Луганское областное телевидение ЛОТ.

"Продолжить Александру Ефремову срок содержания под стражей до 6 августа 2017 года включительно", — отметил судья.

Следующее заседание по делу Ефремова назначено на 26 июня.

В ходе судебного заседания прокуроры настаивали на том, что необходимо продолжать удерживать Ефремова под стражей, чтобы он не смог влиять на свидетелей и скрываться от суда.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.