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    Общество

    Суд продлил арест Ефремову

    (обновлено: )38
    Суд постановил продолжить Ефремову срок содержания под стражей до 6 августа 2017 года включительно. Следующее заседание по делу Ефремова назначено на 26 июня.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд в субботу, 10 июня, продлил арест бывшему председателю фракции "Партии регионов" в Верховной Раде Александру Ефремову, сообщает Луганское областное телевидение ЛОТ.

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    "Продолжить Александру Ефремову срок содержания под стражей до 6 августа 2017 года включительно", — отметил судья.

    Следующее заседание по делу Ефремова назначено на 26 июня.

    В ходе судебного заседания прокуроры настаивали на том, что необходимо продолжать удерживать Ефремова под стражей, чтобы он не смог влиять на свидетелей и скрываться от суда.

    Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

    Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

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