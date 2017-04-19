Ефремова: бороться с депутатами-прогульщиками по закону нельзя

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Восемь народных избранников пропустили все заседания парламента в апреле. Об этом сообщает движение "Честно". Подобной была ситуация и в предыдущие месяцы.

Если говорить о фракциях в целом, хуже всех сессионные заседания посещали представители Оппоблока и депутатских групп.

Что с этим делать и как реагировать, в эфире радиостанции Голос Столицы предположила нардеп из фракции "Народного фронта" Ирина Ефремова.

(публикуется на языке оригинала)

Маємо аналіз групи "Чесно". Анонсував і Андрій Парубій реформу ВР, і знімали самі нардепи порожні зали, однак нічого не допомагає. Чому так і що з цим робити?

— Я категорично проти того, щоб депутати прогулювали свою роботу, тому що коли робітник прогулює свою роботу, стає станок і стає завод.

Наша робота нічим не відрізняється від інших. Ми повинні працювати на своїй роботі щодо нових законопроектів для того, щоб покращити життя в нашій країні, і ті люди, які принципово не ходять на роботу, вони просто дармоїди і прогульники.

Але інша справа, що сьогодні в жодному документі, у жодному законі не обговорено, що робити з такими людьми, з такими депутатами. Але на регламентному комітеті ми це обговорили, документ напрацьований і він, я думаю, що в травні буде внесений до зали ВР.

Єдине, що я можу сказати, що якщо мама і тато не навчили правильно себе вести, ми не навчимо. Як можна навчити людину, якому під 60 років, і якими словами його можна привчити ходити на засідання ВР. Я вважаю, що на сьогоднішній день треба офіційно озвучувати, придавати публічності ці прізвища, і виборець сам вирішить, чи вибирати цю людину по мажоритарці, наприклад, чи обирати таку партію у ВР, де існують такі прогульники.

Чому і досі це питання не розглядають? Хто гальмує зараз цей процес?

— Я думаю, що голосів буде достатньо, але ж ви розумієте, що кожен раз у нас більше двох тисяч законопроектів, і коли дивишся, які важливіші винести законопроекти на розгляд, то, безумовно, тут законопроекти і економічного, соціального блоку.

На травень ми будемо виносити зміни до регламентного комітету в сесійний зал. А восени на наступну пленарну сесію, яка почнеться у нас у вересні, будемо виносити зміни до закону про вибори і про статус нардепа.

Ви знаєте хоча б одного депутата, реально оштрафованого?

— Я жодного такого депутата не знаю. Безумовно, такі речі, як оштрафувати, як висловити депутату свої претензії і сказати, щоб він не приходив на роботу, наприклад, протягом якогось періоду часу, і це озвучувати, розказувати як приклад для того, щоб інші так не робили, але для того, щоб відкликати депутата, не треба міняти закон про вибори. Це треба міняти закон про статус нардепа, а це не все так просто.

Чи можна обійти систему "Рада", скажімо, щоб хтось зареєстрував твою картку, але насправді на засіданні не був?

— Ви ж технологію знаєте, як реєструється нардеп. Він приходить на роботу, ставить свій підпис вранці і після обіду, і чи присутній, чи відсутній в залі, можна прослідкувати по тому, як він голосував, як він приймав участь у голосуванні, і якщо протягом половини дня немає ні одного голосування, то, безумовно, він зареєструвався і пішов, його в залі немає.

Але може хтось проголосувати твоєю карткою?

— Безумовно, такі випадки трапляються, але я хочу констатувати, що з кожним сесійним тижнем все рідше і рідше.

Ранее политолог Сергей Белашко в эфире "ГС" заявил, что проблема Верховной Рады — не в отсутствии плана работы, а в кнопкодавстве и нежелании депутатов посещать пленарные заседания.