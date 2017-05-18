Суд продлил судебное разбирательство по делу Ефремова

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Во время заседания в четверг по делу Александра Ефремова Старобельский суд Луганской области рассмотрит показания второго свидетеля.

"Судебное заседание объявляется продолженным. Продолжаем судебное разбирательство уголовного производства в отношении Ефремова Александра Сергеевича. Вчера мы закончили прослушивание аудиозаписи с допросом свидетеля, под находится под защитой. Сегодня актуально прослушивания допроса второго свидетеля", — сказал судья.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.