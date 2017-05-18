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    Политика

    Суд продлил судебное разбирательство по делу Ефремова

    Тема:

    Дело Ефремова. Первый пошел? (652)

    (обновлено: )62
    Продолжается судебное разбирательство уголовного производства в отношении Ефремова. Ранее было завершено прослушивание аудиозаписи с допросом свидетеля, который находится под защитой.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Во время заседания в четверг по делу Александра Ефремова Старобельский суд Луганской области рассмотрит показания второго свидетеля.

    Ирина Ефремова
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    "Судебное заседание объявляется продолженным. Продолжаем судебное разбирательство уголовного производства в отношении Ефремова Александра Сергеевича. Вчера мы закончили прослушивание аудиозаписи с допросом свидетеля, под находится под защитой. Сегодня актуально прослушивания допроса второго свидетеля", — сказал судья.

    Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

    Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

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