Суд продлил арест Ефремова

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области в пятницу продолжил слушание дела в отношении бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщает УНН.

"Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей на 60 дней, а именно до 12 июня 2017 года включительно", — отметил председательствующий судья.

Коллегия суда пришла, в частности, к выводу, что риски в отношении Ефремова не уменьшились, а потому удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.