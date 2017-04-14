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    Общество

    Суд продлил арест Ефремова

    (обновлено: )6001
    Суд пришел к выводу, что риски в отношении Ефремова не уменьшились, а потому удовлетворил ходатайство стороны обвинения и продлил срок содержания под стражей.
    Александр Ефремов на заседании Апелляционного суда
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Старобельский районный суд Луганской области в пятницу продолжил слушание дела в отношении бывшего главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, сообщает УНН.

    Экскурсия в камеру экс-регионала Ефремова. Видео
    ТСН/Youtube
    "Экскурсия" в камеру экс-"регионала" Ефремова

    "Суд считает необходимым продлить срок содержания под стражей на 60 дней, а именно до 12 июня 2017 года включительно", — отметил председательствующий судья.

    Коллегия суда пришла, в частности, к выводу, что риски в отношении Ефремова не уменьшились, а потому удовлетворил ходатайство стороны обвинения.

    Ефремов был задержан в июле 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. В декабре 2016 года Генпрокуратура завершила досудебное расследование уголовного дела против Ефремова "о посягательстве на территориальную целостность".

    Также Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, пособничестве в захвате здания управления СБ Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и госграницы страны, содействии в создании и деятельности самопровозглашенной Луганской народной республики.

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