Названо число призывников в Днепропетровской области

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. В весенний призыв на службу в Вооруженные силы Украины, Национальную гвардию из Днепропетровской области ушло служить 1480 молодых людей от 20 до 27 лет, сообщает Днепропетровская облгосадминистрация.

По данным ОГА, сначала призывники пройдут обучение в специальных центрах, после чего продолжат служить в воинских частях Украины. В зону проведения АТО в Донбассе призывники отправлены не будут, уточняют в ОГА.

Служба в армии продлится полтора года, для новобранцев с высшим образованием — год. В дальнейшем, можно перейти на службу в ВСУ по контракту.

Ранее в апреле стартовал весенний призыв на срочную военную службу. Планировалось призвать 14 135 человек: в Вооруженных силах будут служить 9 135 человек, в Национальной гвардии — 4 200 человек, в Государственной специальной службе транспорта — 800 человек.

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