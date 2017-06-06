В Днепре разыскивают дезертира, сбежавшего из учебного центра ВСУ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Военная служба правопорядка Украины (ВСПУ) разыскивает Станислава Сагайдака за самовольный уход из воинской части, сообщает местное издание "Информатор" со ссылкой на данные ВСПУ.

"Сагайдак Станислав Сергеевич родился 22 октября 1993 года. 16 марта 2017 года Сергей поступил на воинскую службу по контракту, а уже 25 марта без ведома руководства и уважительной причины он покинул территорию 169-го учебного центра "Десна". Приметы: среднего роста, русые волосы, глаза темного цвета", — говорится в сообщении.

"Информатор" Разыскиваемый Станислав Сагайдак

Сбежавший солдат проживает в Днепре. Согласно статье 407 Уголовного кодекса Украины, за самовольное оставление места службы молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что военнослужащий сбежал с оружием из своей части в поселке Проходы Харьковской области, при побеге он застрелил человека, еще один солдат получил ранение.