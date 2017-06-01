Военкоматы уже начали "кампанию по призыву" офицеров в ряды ВСУ

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Военные комиссариаты уже начали работу по привлечению младшего офицерского состава запаса в ряды Вооруженных сил Украины. Кандидатов в ВСУ просят появляться для прохождения медкомиссии и сверки данных, сообщает ТСН.

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Накануне сообщалось, что на данный момент приказ о начале призыва офицеров находится в Министерстве юстиции на государственной регистрации, ориентировочно к концу недели он должен быть зарегистрирован. В связи с этим о полноценном призыв еще нет речи, однако военкоматы действуют на опережение, ссылаясь на негласные указания руководства.

Так, областной военком Черновцов Владимир Шведюк признается, что потребность в появлении приказа назрела, и последовательность действий легко предусматривалась еще зимой, поэтому работу успели спланировать заблаговременно.

"Мы еще повестки на призыв не разносим. Это первая повестка для уточнения данных, можно служить, нельзя", — пояснил он.

"В армии говорят, что в дефиците оказались офицеры таких специальностей, как связисты, летчики, юристы и разведчики. За каждым обещают сохранить гражданские должности и все деньги, которые они до этого получали, а в армии — платить полную зарплату плюс офицерские надбавки", — говорится в сюжете.

В Генштабе, в свою очередь, отмечают, что призыв не является мобилизацией, а всего лишь частью программы по развитию Вооруженных сил Украины. Согласно этой программе, к 2020 году должен быть сформирован резерв – в частности, офицерский.

"Офицеры запаса – это военнообязанные. Уже в оперативный резерв второй очереди – они предусмотрены, это для комплектования воинских частей стратегического резерва, также военнообязанные будут комплектоваться в военные части теробороны. Сейчас такой как раз период особый, когда они нам нужны для укомплектования наших военных частей", — пояснил заместитель руководителя главного управления и мобилизационного планирования Генштаба ВСУ Сергей Масловский.

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Как сообщалось, министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на военную службу в Вооруженные силы Украины.