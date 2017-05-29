Кабмин предлагает Раде узаконить СИЗО при СБУ

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Правительство предлагает Верховной Раде узаконить функционирование следственных изоляторов при Службе безопасности Украины (СБУ), соответствующий проект закона зарегистрирован на официальном сайте парламента.

В пояснительной записке к документу №6521 отмечается, что законопроект разработан во исполнение утвержденной Кабмином Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года и в связи с необходимостью "урегулирования на законодательном уровне функционирования фактически существующих учреждений предварительного заключения Службы безопасности Украины".

На данный момент, согласно закону, учреждениями для содержания лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержание под стражей, временный или экстрадиционный арест, являются следственные изоляторы Государственной уголовно-исполнительной службы, гауптвахты, в отдельных случаях эти лица могут находиться в изоляторах временного содержания (СИЗО).

"Следственные изоляторы Службы безопасности Украины относятся к учреждениям для содержания лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей или в отношении которых применен временный или экстрадиционный арест", — говорится в тексте законопроекта.

Напомним, в 2016 году международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International заявили об освобождении из "секретной тюрьмы СБУ" 13 человек. По данным Human Rights Watch и Amnesty International, в секретной тюрьме незаконно содержатся два гражданина РФ.



