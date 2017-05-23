Инвестор предложил построить ночной клуб на месте Лукьяновского СИЗО

КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Один из инвесторов, которые интересуются покупкой Лукьяновского СИЗО в Киеве, хочет открыть в здании ночной клуб.

"У нас, например, есть инвестор, который вместо Лукьяновки рассматривает возможность построить ночной клуб — баланду подавать в стальной посуде", — сообщила на брифинге первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

По ее словам, Лукьяновское СИЗО вызывает большой интерес у застройщиков.

"В Киеве ми видим большую заинтересованность, потому что в Киеве не так много участков, которые можно использовать под большую застройку", — сказала Севостьянова.

По ее словам, объем застройки на территории СИЗО потенциально составляет около 100 тыс кв. м.

Ранее СМИ сообщали, что пожар произошел в одном из корпусов для несовершеннолетних заключенных Лукьяновского СИЗО, огнем была охвачена полностью крыша здания.