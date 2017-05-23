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    Киев

    Инвестор предложил построить ночной клуб на месте Лукьяновского СИЗО

    (обновлено: )23
    Как отмечается, в Киеве наблюдается большая заинтересованность, потому что в столице не так много участков, которые можно использовать под большую застройку.
    Лукьяновское СИЗО
    УНИАН

    КИЕВ, 23 мая — РИА Новости Украина. Один из инвесторов, которые интересуются покупкой Лукьяновского СИЗО в Киеве, хочет открыть в здании ночной клуб.

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    "У нас, например, есть инвестор, который вместо Лукьяновки рассматривает возможность построить ночной клуб — баланду подавать в стальной посуде", — сообщила на брифинге первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.

    По ее словам, Лукьяновское СИЗО вызывает большой интерес у застройщиков.

    "В Киеве ми видим большую заинтересованность, потому что в Киеве не так много участков, которые можно использовать под большую застройку", — сказала Севостьянова.

    По ее словам, объем застройки на территории СИЗО потенциально составляет около 100 тыс кв. м.

    Ранее СМИ сообщали, что пожар произошел в одном из корпусов для несовершеннолетних заключенных Лукьяновского СИЗО, огнем была охвачена полностью крыша здания.

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