Администрация Лукьяновского СИЗО прокомментировала ночной пожар

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Администрация Лукьяновского СИЗО заявила, что ночью на воскресенье горело административное, а не жилое здание, сообщает "112 Украина".

Как заявил заместитель начальника Киевского СИЗО Виталий Шкурба, пожар возник в административном здании около 1:40, и был локализован в 2:57, пострадавших нет.

"Данная часть здания является административной — находятся кабинеты медперсонала, социальной службы. Жилых помещений здесь нет", — сказал Шкурба.

Он отметил, что из соседних с местом возникновения пожара помещений было эвакуировано 43 человека.

По предварительным данным, возгорание возникло из-за короткого замыкания в электропроводке.

Ранее СМИ сообщали, что пожар произошел в одном из корпусов для несовершеннолетних заключенных Лукьяновского СИЗО, огнем была охвачена полностью крыша здания.