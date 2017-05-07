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    Администрация Лукьяновского СИЗО прокомментировала ночной пожар

    (обновлено: )202
    По данным администрации, горевшая часть здания является административной, там находятся кабинеты медперсонала, социальной службы. Жилых помещений там нет.
    Пожар в Лукьяновском СИЗО
    112 Украины

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Администрация Лукьяновского СИЗО заявила, что ночью на воскресенье горело административное, а не жилое здание, сообщает "112 Украина".

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    Как заявил заместитель начальника Киевского СИЗО Виталий Шкурба, пожар возник в административном здании около 1:40, и был локализован в 2:57, пострадавших нет.

    "Данная часть здания является административной — находятся кабинеты медперсонала, социальной службы. Жилых помещений здесь нет", — сказал Шкурба. 

    Он отметил, что из соседних с местом возникновения пожара помещений было эвакуировано 43 человека. 

    По предварительным данным, возгорание возникло из-за короткого замыкания в электропроводке.

    Ранее СМИ сообщали, что пожар произошел в одном из корпусов для несовершеннолетних заключенных Лукьяновского СИЗО, огнем была охвачена полностью крыша здания.

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