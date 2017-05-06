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    В Киеве объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

    (обновлено: )69
    По данным властей Киева, 6 и 7 мая в столице будет преобладать 5-й класс пожарной опасности. Киевлян призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.
    Лесные пожары. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 МАЯ — РИА Новости Украина. В Киеве с 6 до 7 мая ожидается чрезвычайный уровень (5-го класса) пожарной опасности, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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    "С 6 до 7 мая в столице будет преобладать чрезвычайный уровень (5-го класса) пожарной опасности", — говорится в сообщении.

    В этой связи киевлян призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах. В случае возникновения пожара необходимо позвонить на "101".

    Между тем, как сообщалось ранее, с 8 мая в Украине, в том числе и Киеве, снова похолодает. Температура будет держаться на уровне от +6 до +12 градусов тепла.

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