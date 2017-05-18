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    Украинец Панов прекратил голодовку в российском СИЗО

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    С Артуром Пановым встретился сотрудник Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону. По его словам, заключенный возобновил питание, в настоящее время состояние здоровья украинца - удовлетворительное.
    Гражданин Украины Артур Панов, который содержится в СИЗО Ростова-на-Дону
    Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону/Facebook

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Украинец Артур Панов, который содержится в СИЗО Ростова-на-Дону (Россия), прекратил голодовку, сообщает пресс-служба Генерального консульства Украины.

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    Согласно сообщению, 17 мая в Федеральном казенном учреждении СИЗО-1 Ростова-на-Дону состоялась встреча сотрудника Генконсульства с заключенным.

    "В настоящее время А. Панов прекратил голодовку и возобновил питание. Состояние здоровья украинца — удовлетворительное", – говорится на странице дипломатического ведомства в Facebook.

    Кроме того, сотрудник консульства встретился с руководством пенитенциарного учреждения, а также обсудил состояние здоровья Панова и продолжение его качественного лечения.

    В начале мая ростовский главк Федеральной службы исполнения наказаний опроверг распространенные СМИ сообщения о смерти Артура Панова.

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    Панов, которому на тот момент было 17 лет, был задержан в декабре 2015 года в Ростовской области. По мнению следствия, вместе с сообщником Максимом Смышляевым (также задержан) он готовил взрыв на железнодорожном вокзале или в супермаркете, чтобы отомстить российским властям, которые, по его мнению, ответственны за вооруженный конфликт в Донбассе.

    В феврале этого года в Северо-Кавказском окружном военном суде начался процесс по этому уголовному делу. 

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